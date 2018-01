Explosie Antwerpen wordt twee mannen fataal

Ⓒ anp

ANTWERPEN - UPDATE 12.49 uur - Reddingsdiensten hebben vanmorgen twee dodelijke slachtoffers uit het puin van een ingestorte pizzeria in Antwerpen gehaald. Dat is tien uur na de dramatische explosie in het pand. Het gaat om twee mannen, zo bevestigen Belgische autoriteiten. Onze verslaggever @IlanSluis is ter plaatse en doet verslag via Twitter.