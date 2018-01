Gewonden door explosie in pand Antwerpen

„Het puin is momenteel zeer onstabiel en bemoeilijkt de reddingen”, meldt de brandweer.

De brandweer kreeg volgens de Gazet van Antwerpen omstreeks 21.30 uur een melding van de explosie aan de Paardenmarkt, waarvan de oorzaak nog onbekend is. De politie meldt dat er geen sprake zou zijn van een terreuraanslag. Op foto’s is te zien dat de voorgevel van een pand met meerdere verdiepingen is ingestort. De brandweer sprak op Twitter over een „explosie van woningen.”

De politie meldde maandagavond laat op Twitter dat al vier mensen onder het puin vandaan zijn gehaald. Kort daarop werden nog drie mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Volgens de Antwerpse politie gaat het om een man een vrouw en een kind. „De werkzaamheden gaan voort”, twitterde het korps.

Enorme bom

Een 54-jarige omwonende zei tegen de Vlaamse krant dat het voelde alsof er een „enorme bom” ontplofte. „Letterlijk alle ramen van het gebouw vlogen in scherven uit elkaar. Het was verschrikkelijk. Het glas vloog meters ver”, vertelde de man. „De voordeur lag drie meter verder, gewoon weggeblazen door de schok.”

Een andere getuige zei dat ze een vrouw met haar dochtertje uit het puin zag komen. „Ze zaten helemaal onder het stof. Gelukkig zag het er niet uit alsof ze gewond waren.” De politie heeft laten weten dat zeker één pand „totaal verloren” is en zeker twee andere gebouwen schade opliepen. Bij de zoektocht naar slachtoffers die mogelijk zijn bedolven, is onder meer een hond ingezet.