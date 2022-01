Tiener overlijdt na bizar ijshockey-ongeluk

Dat gebeurde in een wedstrijd tussen zijn school St. Luke’s uit New Canaan en Brunswick School uit Greenwich (Connecticut). Na een op zichzelf onschuldige valpartij werd de jongen geraakt door een andere speler die niet meer op tijd kon stoppen. De schaats van die andere speler raakt Teddy Balkind in de nek. Tijdens het tragische voorval zat de vader van Teddy Balkind op de tribune, zo meldt de New York Post. De jonge ijshockey is in het ziekenhuis overleden.

Behalve vanuit de school van de jongen, werd ook vanuit de National Hockey League gereageerd. Zowel het gerenommeerde New York Rangers als de National Hockey League plaatsten statements op sociale media.