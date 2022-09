Een arrestatie bij verder rustige demonstratie tegen kabinet op de Dam

Een aantal betogers droeg boerenzakdoeken en ook waren er veel omgekeerde vlaggen. Ⓒ AS Media

AMSTERDAM - Een demonstratie zondag in Amsterdam tegen het kabinetsbeleid is volgens de politie rustig verlopen. Een persoon is aangehouden vanwege het tonen van een hakenkruis, meldt een politiewoordvoerster.