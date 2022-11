België: mobiel achter het stuur, rijbewijs kwijt

Dat maakte het parket van het Openbaar Ministerie in in de Belgisch-Limburgse hoofdstad Hasselt donderdag bekend. „Afleiding door gsm-gebruik achter het stuur is één van de killers in het verkeer”, aldus het parket. „Volgens studies is er in 8 procent van de dodelijke ongevallen sprake van gsm-gebruik. Vertaald naar slachtoffers betekent dat 50 doden en 4500 gewonden per jaar.”

Mentaliteit

Volgens het parket is het gebruik van het mobieltje achter het stuur een hardnekkig probleem. „Bestuurders weten dat het niet mag, maar denken toch vaak dat het kan. Mentaliteitswijziging is noodzakelijk.”

Om die reden gaat de Belgische politie van maandag 14 november tot en met zondag 20 november extra opletten wie achter het stuur met de gsm in handen zit.