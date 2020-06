Man (60) zit vijf uur lang dood in trein

De man stapte stapte om 18.27 uur in de trein van Manchester Piccadilly naar Stockport. Een treinrit van slechts acht minuten.

Door het coronavirus kon het gebeuren dat conducteurs de dode man niet opgemerkt hebben. „Ze lopen nu niet meer door het gangpad om kaartjes te controleren en om te checken of het goed met iedereen gaat, zoals ze normaal gesproken wel doen”, zo meldt een bron aan The Sun. „Hun enige taak is om de trein goed te laten vertrekken. De rest van de tijd zitten ze op kantoor. Dat dit kan gebeuren in een beschaafde samenleveing is hartverscheurend.”

De man overleed aan een hartaanval.