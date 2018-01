Gedumpte alpaca is weer gelukkig

„Hij is duidelijk opgeknapt”, zegt Bert de Mooij die samen met zoon Rick de boerderij bestiert, die ligt ingeklemd tussen snelweg A44, de spoorlijn en jeugdgevangenis Teylingereind. De eigenaar van de lama-achtige heeft zich nog steeds niet gemeld.

De Mooij ziet zich dan ook eerder als oppasser. „Als de eigenaar zich meldt, dan moet ik hem teruggeven. Maar ik wil dan wel weten of de alpaca goed terechtkomt”, zegt hij tegen het Haarlems Dagblad. Teddy mag nog niet bij de grote groep alpaca’s die verderop in het weiland staat.

Quarantaine

De Haarlemse zwerver zit in quarantaine. „Misschien heeft hij wel een ziekte in zijn lijf”, legt De Mooij uit. Zijn zoon Rick verzorgt ook de dieren, maar is vandaag elders. „Maar Teddy ziet er goed uit, hoor”, vervolgt hij. „Volgende week mag hij bij de rest.”

Gelukkig hoeft Teddy zijn eerste dagen in Sassenheim niet in zijn eentje te slijten. Hij heeft een vriendinnetje genaamd Carmella, dat niet van zijn zijde wijkt. „Dat doen we expres. Alpaca’s zijn kuddedieren. Ze worden diep ongelukkig en gestrest als ze alleen zijn. Ze verpieteren dan echt.”

Voor de wol en de lol

Dat is dan ook een van de redenen dat het dier bij familie De Mooij is ondergebracht. Ze hebben op hun boerderij ongeveer vijftig alpaca’s rondlopen. Bert was voordat hij begon te boeren slager in Rijnsburg.

Gelukkig voor Teddy en Carmella houdt hij de alpaca’s niet voor de slacht. „Ik heb ze voor de wol en voor de lol”, legt hij uit. „Het is een hobby.”

Van de wol worden dekbedden en voetzooltjes gemaakt. „Alpaca’s komen van oorsprong uit het Andesgebergte waar het ’s nachts heel koud is en overdag heel warm. Daar is hun vacht op aangepast.” Perfect spul dus voor mensen met ijsbenen en zweetvoeten.