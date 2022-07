Wekelijks ruim 30 meldingen van ufo’s vanwege toegenomen interesse

Het aantal meldingen neemt de laatste jaren gestaag toe. ,,We komen al snel op meer dan 1.300 meldingen per jaar”, zegt Bram Roza, oprichter van het meldpunt. De meeste meldingen ontving de organisatie in 2020, toen ging het om tweeduizend meldingen. Melding nummer 13000 kwam afgelopen week binnen.

UFO Meldpunt Nederland is het landelijke meldpunt voor onverklaarde vliegende objecten. Naast het registreren en analyseren hiervan, maakt het meldpunt zich sterk voor voorlichting en neutrale berichtgeving over niet-verklaarde vliegende objecten.

Het toegenomen aantal meldingen wijdt de organisatie aan de toegenomen aandacht in het Amerikaanse Congress. Daar is het afgelopen jaar een groot onderzoek begonnen naar ufo’s en heeft het ministerie van Defensie daar 2,5 jaar geleden foto’s gepubliceerd van ufo’s. Het waren foto’s gemaakt met infraroodcamera’s en gevechtsvliegtuigen. Het Pentagon kon geen verklaring geven voor de bewegingen en de snelheden van de objecten op de beelden. Dit heeft er voor gezorgd dat binnen de Amerikaanse overheid een werkgroep naar ufo’s is opgericht. ,,Wij zijn uiteraard blij met die serieuze aandacht voor het fenomeen”, zegt Roza.

Vaak te verklaren

Dat er zo veel ufo’s in de lucht worden gezien, is vaak te verklaren. ,,Bij veel waarnemingen uit 2020 bijvoorbeeld ging het om satellieten van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk”, vertelt Roza. ,,Voor het Starlink-project, een satellietnetwerk voor internettoegang, worden per keer zo’n 60 satellieten tegelijk gelanceerd. Dat ziet eruit als een trein van lichtjes. Of als een vloot ufo’s. In 2020 zijn er 14 van die lanceringen geweest.”

Maar het meldpunt kan ook veel andere ufo’s verklaren. ,,Wij merken dat veel mensen geen idee hebben van wat zich in de lucht beweegt en hoe dat eruitziet. Niet alleen sterren en satellieten, maar ook vogels en natuurverschijnselen kunnen ogen als iets onaards. Toch zijn er altijd meldingen die voorlopig op geen enkele manier verklaard kunnen worden. En daar doen we het natuurlijk voor.”