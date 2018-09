’U kunt over anderhalf jaar bij arts terecht’

Peter van Zandvliet: „Na een infarct ben je al zo onzeker.” Ⓒ Beeld werkt

Amsterdam - Al zeven lange maanden wacht Heidy Postma (48) uit Leeuwarden op een second opinion in een orthopedisch centrum in Nijmegen. „Al ruim anderhalf jaar heb ik dagelijks pijn. Die is gebleven na een operatie, een jaar geleden”, zegt Heidy, die psychiatrisch verpleegkundige is.