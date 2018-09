Tabakstaks wegens straatvervuiling

„Het kan niet zo zijn dat tabaksproducenten geen verantwoordelijkheid nemen voor het inzamelen en verwerken van sigarettenpeuken, die voor het overgrote deel bestaan uit kunststoffen en slecht en langzaam afbreken in het milieu”, schrijven de opstellers van een rapport dat is gemaakt in opdracht van staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu).

Ook voor de makers van kauwgom en ballonnen zou de staatssecretaris later moeten ’verkennen’ hoe deze bedrijven met een soort taks gedwongen kunnen worden om niet meer te werken met materialen die niet of nauwelijks vergaan.

Lastenverhoging

De Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK) vreest voor een ordinaire lastenverhoging. „Het lijkt op een milieutaks en die betalen we al via de verpakkingsheffing”, reageert directeur Jan Hein Sträter. De VSK-directeur ziet wel heil in campagnes om mensen erop te wijzen dat ze hun afval niet op straat moeten gooien en in speciale opruimingsacties.

Staatssecretaris Van Veldhoven zegt ’heel serieus’ te gaan kijken naar de sigarettenpeuken.