Gekke tijden, gekke maatregelen: vrouw baddert boodschappen

Ⓒ Evie Lancaster

Amsterdam - Heel veel mensen doen ontzettend hun best om zich te beschermen tegen coronavirus. Handen wassen, 1,5 meter afstand houden, in de binnenkant van de elleboog hoesten: die maatregelen kennen we allemaal inmiddels. Een vrouw uit Groot-Brittannië doet daar een schepje bovenop: ze doet alle boodschappen die ze in huis haalt eerst in bad.