’Politiemol besodemieterde collega’s’

DEN BOSCH - UPDATE - ‘Politiemol’ Mark M. (31) uit Weert besodemieterde collega’s en bezoedelde het imago van de politie. Dat zei de officier van justitie dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch. Daar is de aanklager begonnen met zijn betoog. Verslaggever Saskia Belleman is in de rechtbank aanwezig voor live updates via Twitter.