Vliegtuig vliegt tegen verkeerstoren en blijft hangen

Er zaten twee passagiers in het vliegtuig, de 68-jarige piloot en zijn 46-jarige zoon. Zij zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht, zo meldt Bild. Er was één iemand in de toren aanwezig, maar deze man raakte niet gewond.

Onderzocht wordt nog hoe het kon gebeuren dat het vliegtuig de verkeerstoren niet meer kon ontwijken. Het toestel zou net opgestegen zijn en enkele rondjes gevlogen hebben voordat het crashte.