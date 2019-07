Unieke drieling voor het eerst buiten in Ouwehands

Dus liepen ze al snel rond in het ruime buitenverblijf, waar ze ook naar hartenlust kunnen klimmen op de rotsen en in de bomen. Van de vele bezoekers die een glimp van het trio wilden opvangen, trokken ze zich weinig aan.

Het is een bijzonder stel in Rhenen, want de nevelpantertjes zijn een drieling. „Best uniek”, zegt ook Kevin Kruissen van Ouwehands Dierenpark. „Nevelpanters behoren sowieso tot een bedreigde diersoort, maar dit maakt het alleen maar nog meer bijzonder.”

En daar gaan ze. Broertje en zusjes zijn over hun schroom heen en zetten hun eerste stapjes in de ’buitenwereld’. Al gauw blijken ze die prachtig te vinden, want er is zoveel te ontdekken. Ⓒ Foto’s Vidiphoto

Het drietal werd 28 februari geboren en moest de eerste maanden binnen doorbrengen. Het mooie weer doen ze met hun namen overigens geen eer aan, want Badai, Angin en Kilat betekenen respectievelijk storm, wolken en bliksem.

Ontbossing

Nevelpanters komen voor in de bossen van Zuidoost-Azië, maar worden ook wel in de Himalaya gezien. Het aantal dieren is de afgelopen twintig jaar met zo’n 30 procent afgenomen als gevolg van ontbossing, maar ook commerciële stroperij. Vacht, vlees en botten worden verhandeld en brengen in sommige landen veel geld op. Ouwehands Dierenpark doet om die reden mee aan een fokprogramma.

Naast het drietal – een mannetje en twee vrouwtjes – staan er nog twee kleine nevelpantermannetjes te springen om naar buiten te gaan. Zij moeten nog even geduld hebben, omdat ze drie weken later zijn geboren en dus nog even in de zogeheten ’werpkist’ moeten blijven. In Ouwehands Dierenpark leven nu twee volwassen vrouwen, één volwassen man en vijf jongen.

Dat gaat smaken. Gelukkig hebben de pantertjes geen last van vleesschaamte, want ze hebben het hard nodig.