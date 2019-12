Verdacht pakketje Eindhoven Airport blijkt grinder te zijn

„Onderzoek EOD afgerond: geen explosief aangetroffen. Maatregelen worden afgebouwd”, zo liet de Koninklijke Marchaussee rond 11.40 uur weten op Twitter. Het pakketje blijkt een grinder te zijn, die onder meer gebruikt wordt om wiet te vermalen.

Uit voorzorg werd een gedeelte van de aankomsthal afgezet. Een medewerker van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ging naar binnen om het verdachte pakketje op te halen.

Ⓒ Sem van Rijssel

Het luchtverkeer heeft geen hinder ondervonden van het onderzoek.

’Ter grootte van een appel’

Roy was op Eindhoven Airport om zijn vrouw op te halen toen het verdachte pakketje werd aangetroffen. „Ik zat op het stoeltje naast waar het voorwerp gevonden is. Toen kwam er een poetsvrouw en die zag wat liggen en die heeft de Marechaussee gehaald en zijn we weggestuurd.”

Hij omschrijft het verdachte pakketje als een „zwart voorwerp ter grootte van een appel.” Roy vervolgt: „De Marechaussee ging er rustig bij zitten en ze hebben foto’s gemaakt. Toen ze beter gingen kijken, zijn ze de hal gaan afzetten. Ze hebben het eerst onderschat, daarna opgeschaald, zo zou ik het zeggen. Maar mij leek het niets ernstigs, ik ben zelf vroeger militair geweest.”

Het verdachte pakketje werd onder een stoel gevonden door een schoonmaakster.

