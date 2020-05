’Brandslachtoffers Landgraaf Poolse ouderen’

De brandweer kreeg om half twee afgelopen nacht de melding van de brand in het appartementencomplex aan de Lindestraat. „Er werd bij me op de deur gebonkt door de politie, we moesten eruit. Er was overal rook”, zegt een medebewoner van het complex, terwijl hij naar de brandweer en politie staat te kijken die in het pand onderzoek doen.

„Ik hoorde, toen ik eenmaal buiten stond, ook een enorme knal. Ik weet het niet zeker, maar het zou me niets verwonderen als dat een zuurstoffles is geweest. De man lag aan de zuurstof. Ik kende de mensen een beetje, maakte weleens een praatje. Ze waren echt wel op leeftijd. Van hem weet ik dat hij 94 jaar oud was. Ze moeten echt kansloos zijn geweest, het was echt een vuurzee waaruit ze niet konden ontsnappen.”

De uitgebrande woning in Landgraaf. Ⓒ De Telegraaf

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie wil er vooralsnog geen uitspraken over doen en doet eerst forensisch onderzoek.

„Maar dat het expres is gedaan door anderen, lijkt me onwaarschijnlijk”, zegt een buurtbewoner. „Deze mensen leken me geen vijanden te hebben.”

Twee mensen die vlakbij wonen, werden in het ziekenhuis opgenomen, Ze hadden rook binnengekregen. Inmiddels zijn ze weer ontslagen uit het ziekenhuis. De overige bewoners zijn afgelopen nacht elders ondergebracht. Sommigen in een hotel, anderen bij vrienden of familie.