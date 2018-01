Dramatische vondst na explosie in pizzeria

De hoop dat de grote explosie in een pizzeria in Antwerpen niemand fataal was geworden, is dinsdagochtend vervlogen. Reddingswerkers hebben twee lichamen onder het puin vandaan gehaald. Verder: De politie in de VS vindt dertien geketende broers en zussen. En: De Tilburgse Sam en haar moeder worden gekweld door vragen nadat haar zusje werd doodgereden door een spookrijder. Lees hier het belangrijkste nieuws van vandaag in het Gesprek van de Dag.