AMSTERDAM - De 76-jarige man, die zondag in een bejaardenhuis in Amsterdam instak op een medewerkster uit de keuken, was waarschijnlijk in de war. Verschillende getuigen kennen de man, die op de vierde verdieping van Nieuw Vredenburgh in Nieuw-West zou wonen, als ’stil, onbenaderbaar en in zijn eigen wereld’. Hij zou onder de medicijnen zitten.