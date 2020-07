Mondkapjesplicht in België: ’Eerst schijnveiligheid, nu ineens walhalla...’

Sinds zaterdag zijn mondkapjes in België verplicht op alle plekken waar veel mensen komen, zoals winkels, bioscopen, gebedshuizen en musea. Ⓒ carlo coppejans

GENT - „Oh is dat sinds vandaag?”, zegt de Arnhemse Jasper Hack wanneer hij gewezen wordt op de nieuwste regel van onze zuiderburen. In zijn hand houdt hij een mondmasker. „We hebben ze wel mee hoor, zeker. Mijn vrouw heeft eraan gedacht, ik was het anders vergeten.”