Argentijnse vleesetende worm duikt op in België

De worm genaamd Obama Nungara is al enkele jaren op veroveringstocht in Europa. Zo werd het beest eerder al gespot in Engeland, Spanje, Italië, Portugal, Ierland, Zwitserland en Frankrijk.

De Obama Nungara komt Europa binnen als verstekeling. Het dier reist vanuit Zuid-Amerika mee met exotische planten. „Heel wat grote tuincentra verdelen zulke planten, de wormen of hun eitjes surfen op die manier mee in de potgrond. Met de buxusmot is het net zo gegaan. Hoewel we hier in Europa ook buxussen hebben, werden die vanuit Oost-Azië goedkoper geïmporteerd. De mot kregen we er als ongewenste gast bij”, zegt onderzoeker Jan Soors van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) tegen het Nieuwsblad.

Zeven centimeter

Het beest is zo’n zeven centimeter lang en heeft een mondopening op z’n onderlijf. „Daarmee zuigt hij andere dieren, zoals regenwormen en slakken, helemaal leeg. Omdat de platworm hier geen vijanden heeft, kan hij ongestoord zijn gang gaan. En dat kan wel degelijk een impact hebben op ons ecosysteem.”

De regenworm is de favoriete snack van de vleesetende platworm. Als de Obama Nungara of andere exotische landplatwormen op nog grotere schaal naar Europa komen, kan dat gevolgen hebben voor de vruchtbaarheid van de grond.