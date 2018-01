Slachtoffer: ’Hele dag al gaslucht in pand’

„Er hing sinds 08:00 uur ’s ochtends al een gaslucht”, vertelt de aangeslagen Nadil aan Joe, een Vlaamse radiozender. „Er is al meerdere keren politie of brandweer in het huis geweest en de huisbaas wilde dat niet meer. We hebben als bewoners samen overlegd wat we moesten doen en hem verschillende keren proberen te bellen, maar hij was onbereikbaar. Hij is met vakantie in Egypte.”

De man raakte lichtgewond. „Een Italiaanse buurman zei op een bepaald moment dat het gebouw ging instorten. Ik was op de dakverdieping en het dak is op mij gevallen.” Nadil verloor even het bewustzijn en werd iets later wakker. „Mijn voet zat vast. Ik probeerde mezelf te bevrijden en zag een opening tussen het puin.”

Mogelijk nog meer slachtoffers

Door de ontploffing raakten zeker veertien mensen gewond; twee mensen overleefden de explosie niet. De politie kon dinsdagochtend omstreeks 10.30 uur nog niet bevestigen dat iedereen nu in veiligheid is gebracht. „We kunnen niet met 100 procent zekerheid zeggen of er nog mensen aanwezig zijn onder het puin of niet”, aldus een politiewoordvoerder tegen Het Nieuwsblad.