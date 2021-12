Irritatie groeit na wéér een lockdown: hoelang gaan we op deze voet verder?

Premium Columns

De boosterlockdown is een enorme gok

De lente is een slapende prinses die na drie donkere maanden wakker wordt gekust. Laten we ons erop verheugen. Zie deze boosterlockdown als een winterslaap. Omarm het. Pak een dekentje en laat het over je heen komen, want er is niets aan doen. Als je wakker wordt, is het lente en ziet de wereld er h...