Bolsonaro: Brazilië bankroet, ik kan er niets aan doen

„Ik wilde de planning van de belastingverlagingen veranderen, maar toen was er dat virus dat is aangewakkerd door de pers die we hier hebben, deze niet-inspirerende pers”, zei Bolsonaro in reactie op een van zijn aanhangers die hem bij zijn ambtswoning in Brasilia begroette.

De Braziliaanse president verwees naar de hervorming om het belastingvrije inkomen te verhogen, een campagnebelofte van de uiterst rechtse leider, die aan de macht kwam met een liberaal economisch programma.

Volgens Bolsonaro houdt de economische ineenstorting van zijn land verband met de beperkingen die door de gouverneurs zijn ingesteld in de strijd tegen de corona-epidemie, die al bijna 198.000 mensen in Brazilië het leven heeft gekost. Bolsonaro won aan populariteit dankzij de noodhulp die gedurende negen maanden is verleend aan 68 miljoen Brazilianen, bijna een derde van de bevolking.

Deze maand stopte de noodhulp vanwege de hoge tekorten en schulden van het Zuid-Amerikaanse land. Daardoor komt Brazilië „aan de rand van een sociale afgrond” te staan, vreest Marcelo Neri, directeur van het centrum voor sociaal beleid van een Braziliaanse ontwikkelingsdenktank.

Ondertussen blijven ook in Brazilië de dagelijkse aantallen nieuwe besmettingen en sterfgevallen stijgen. In de afgelopen 24 uur registreerde het land 1171 doden en bijna 60.000 nieuwe besmettingen. Die cijfers nemen de komende weken naar verwachting verder toe vanwege bijeenkomsten tijdens kerst en nieuwjaar, aldus specialisten.