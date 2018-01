Grote brand in ’Nederlands’ museum in Jakarta

Niemand raakte gewond door de brand, omdat medewerkers en bezoekers tijdig konden worden geëvacueerd.

Ondertussen is duidelijk dat de noordvleugel volledig is verwoest. Toch valt de schade mee. In dat deel stonden slechts enkele beelden en diorama’s, terwijl de kroonjuwelen zich in andere gebouwen van het museum bevonden, en onbeschadigd zijn.

Hoewel de ravage groot is, kan het museum morgen weer open, zegt medewerker Husnison Nizar tegen lokale media.

Vlammen slaan eruit

Op video’s is duidelijk te zien hoe groot de brand is. De brandweer heeft uit alle macht proberen blussen, maar kon het vuur in de noordvleugel amper bedwingen, en bovendien was de schade toen al geleden.

De Nederlandse ambassadeur in Jakarta, Rob Swartbol, spreekt over „een prachtig museum in de oude stad. Eeuwig zonde.”

Nootmuskaat

In de warenhuizen werd in de zeventiende eeuw belangrijke handelswaar opgeslagen, zoals nootmuskaat, thee en koffie.

Het maritiem museum werd in 1976 ingericht, met onder meer schepen, scheepvaartapparatuur en kaarten die illustreren hoe de eilandenarchipel voor twee derde uit water bestaat.