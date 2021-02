Entertainment

Mick Fleetwood: ’Door coke ben ik twee jaar van mijn leven vergeten’

Mick Fleetwood, de legendarische drummer van Fleetwood Mac, is door excessief drugsgebruik twee jaar van zijn leven ’vergeten’. De 73-jarige Brit geeft toe dat in de jaren zeventig zijn band ’flink was uitgerust’ met cocaïne.