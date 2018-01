Veel gewonden door crash schoolbus tegen huis

De oorzaak van het ongeluk in de deelstaat Baden-Württemberg is niet bekend. De bus zou diverse auto's hebben geraakt en daarna frontaal tegen de muur zijn gebotst. De bus, die nagenoeg vol zat, vervoerde scholieren uit omliggende plaatsen naar school in Eberbach.

Van de gewonden hebben er tien ernstig letsel opgelopen van wie enkelen waarschijnlijk in levensgevaar verkeren. Hulpdiensten zijn onder andere met diverse helikopters uitgerukt. Voor ouders en kinderen die ongedeerd bleven is nabij de plaats van het incident opvang ingericht.