’Werklozen willen niet werken’

Denk even terug aan de Rotterdamse plannen om met zes bussen vol met uitkeringsgerechtigden naar het Westland te vertrekken om daar tomaten en komkommers te plukken. Er vertrok uiteindelijk slechts een bus en na 14 dagen waren er zegge en schrijve nog 2 of 3 werkzaam in de kassen. Bovendien als onze jongeren zeggen dat ze gaan werken, klappen ze de laptop open en beginnen te typen, elke vorm van lichamelijke arbeid wordt als minderwaardig beschouwd.

Jos Huisman

