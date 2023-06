KLM-vliegtuig na landing in Ecuador ontruimd wegens bommelding

De autoriteiten melden dat zij om 13.00 uur (lokale tijd) een melding binnenkregen over een explosief in het vliegtuig. Na landing werden de passagiers van vlucht KL755 geëvacueerd en vond er een zoekactie plaats, waarbij ook politieactiviteit was in de terminal. Even na 17.00 uur liet de politie weten dat er geen explosieven werden aangetroffen in het vliegtuig.

Een woordvoerder van KLM laat weten: „In overleg met de autoriteiten in Ecuador is besloten om uit voorzorg een extra veiligheidscheck uit te voeren van passagiers en cargo voordat wij via Quayaquil weer terugvliegen naar Amsterdam.” De luchtvaartmaatschappij zegt geen inhoudelijke mededelingen te doen over de veiligheidskwestie.

Volgens de Ecuadoraanse krant Diario Expreso is 98 procent van de bommeldingen die in Quito gedaan worden vals.