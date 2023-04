Rusland schiet per ongeluk op eigen stad: gewonden en enorme krater

Een Sukhoi SU-34, een supersonische jachtbommenwerper, vloog over de stad toen het toestel per ongeluk een wapen afvuurde. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie verklaard, aldus het Russische persbureau TASS. Hoe het ongeluk heeft kunnen plaatsvinden en wat voor wapen is gebruikt, is niet bekend.

Door de explosie is in een van de hoofdstraten van Belgorod een krater met een diameter van 20 meter ontstaan. Er ligt puin op straat en er is volgens de gouverneur schade aan vier auto's en drie gebouwen. Hij meldt ook dat een beschadigd appartementengebouw is ontruimd.

Vanuit de regio Belgorod worden soms aanvallen op Oekraïne uitgevoerd. Rusland en Oekraïne zijn nu ruim een jaar met elkaar in oorlog. Het Russische leger viel het buurland op 24 februari 2022 binnen en sindsdien vinden er ook explosies plaats bij brandstof- en munitiedepots in de Russische regio. Rusland geeft Oekraïne daar de schuld van, maar dat land ontkent.