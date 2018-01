In het koudste dorp ter wereld is het zó koud dat de thermometer kapot vriest

Terwijl we hier het liefst in bed blijven liggen als de temperaturen iets onder het vriespunt zakken, doen ze daar in Ojmjakon niet moeilijk over. Het kourecord in de plaats, dat in het noordoosten van de Russische autonome republiek Jakoetië ligt, stamt uit 1933 en is -67,7 graden Celsius. De afgelopen dagen kwam de temperatuur daar echter wel heel dichtbij. De verlichte thermometer, die als attractie voor toeristen dient, heeft het deze week begeven toen het ding -62 graden aangaf. Dorpelingen zeggen dat de temperatuur uiteindelijk nog verder daalde naar -67 graden.

Ⓒ YouTube

Wie op dit moment in Ojmjakon een frisse neus wil halen, moet oppassen: wimpers bevriezen direct, brillen plakken aan het gezicht vast en de motoren van auto’s staan permanent te draaien. Ondanks al die ongemakken besloot een groep Chinese toeristen in hun zwembroekjes een duik te nemen in de Yeyemubron. Dorpelingen waren onder de indruk van de bizarre stunt en besloten de actie te filmen. „Wij, de lokale inwoners, zijn bang om buiten te komen in de kou. En nu zwemmen er toeristen”, zegt de lokale journaliste Elena Pototskaya tegen de Siberian Times.

Het afgelegen dorpje, dat op 741 meter hoogte gebouwd is op de Siberische permafrost, is de koudste plek op aarde die permanent wordt bewoond.

Ⓒ Instagram

In ons land staat het kourecord overigens op -22,8 graden Celsius. Dat werd gemeten in het dorp Marknesse in de Noordoostpolder in februari 2012. Dat is nog altijd ruim 50 graden warmer dan het wereldrecord, dat uit 2010 stamt. Op 10 augustus in dat jaar was het in Antarctica -93,2 graden Celsius.