Nederlanders op cruiseschip Maasdam onderweg naar San Diego

De Nederlandse opvarenden zouden eerst mogelijk vanuit Hawaï, waar het schip vrijdag aanmeerde, teruggebracht worden naar Nederland, had het ministerie van Buitenlandse Zaken via de rederij vernomen.

De lokale autoriteiten lieten passagiers echter niet van boord gaan vanwege het coronavirus. Volgens Buitenlandse Zaken is niemand op het schip besmet.

Vrijdag is de Maasdam volgens de rederij ook weer vertrokken uit Hawaï. Wanneer de achttien Nederlanders precies terugkeren, is nog niet bekend.

Buitenlandse Zaken zei eerder in een bericht aan de Nederlandse passagiers te hopen dat zij, als dat mogelijk is, laten weten hoe het met hen gaat. Het ministerie kan naar eigen zeggen ook „berichten doorgeven aan familieleden in Nederland.”