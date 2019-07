Nederlander krijgt boete na diefstal uit fontein in Rome

De 36-jarige man stond zaterdagochtend vroeg muntjes te vissen in de Fontana del Moro op Piazza Navona, een toeristische trekpleister in de Italiaanse hoofdstad, zo meldt Het Nieuwsblad.

Toen de man merkte dat de politie hem had gezien, probeerde hij de buit nog weg te moffelen, zegt de Romeinse politie in een statement.

De Romeinse gemeenteraad heeft recent nog strengere regels ingevoerd om wangedrag door toeristen in te dammen. Pootjebaden in fonteinen is verboden, net als alcoholconsumptie op straat na elf uur ’s avonds.