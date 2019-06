Lichaam Anja Schaap (33) gevonden op zee: wat is er met haar gebeurd?

De zoektocht is voorbij, het lichaam van Anja is gevonden. Ⓒ ANP / Politie

Verschrikkelijk nieuws voor de nabestaanden van de sinds 29 mei vermiste Anja Schaap uit Katwijk. Het lichaam van de vrouw is op zee gevonden. Sectie moet duidelijkheid over de doodsoorzaak verschaffen. Het is vooralsnog een raadsel hoe de vrouw, die ’s nachts urenlang door Katwijk liep, in zee belandde.