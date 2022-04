Eerste ’vergistoerist’ gespot bij Amsterdam Centraal, maar fenomeen lijkt uitgestorven

Sinds Koninginnedag na 2013 is gewijzigd in Koningsdag (waardoor we het drie dagen eerder vieren), duiken jaarlijks ’vergistoeristen’ in Amsterdam op. Helemaal uitgedost in een oranje outfit kijken ze teleurgesteld om zich heen: ,,Where is the party?’’

De eerste vergistoerist van dit jaar is al door meerdere mensen gezien. Verdwaald met een koffertje liep hij zaterdag door station Amsterdam Centraal, melden diverse mensen in de Telegraaf-tiplijn. De man kreeg enorm veel bekijks en veel mensen moesten lachen.

Oude reisgidsen

Dat er jarenlang beteuterde toeristen opduiken in de hoofdstad komt door de oude reisgidsen. In de oude Lonely Planet stond dat wij Queen’s Day vieren op 30 april. Een jaar later is dat aangepast. In 2016 werd zelfs speciaal voor deze ’slachtoffers’ een troostfeestje op een boot georganiseerd: de Missed The Boat Party, waar feestvierders een rondje konden varen op een volledig oranje boot met toeters en bellen.

Uitgestorven

Toch lijkt het erop dat die ene verdwaalde toerist op Amsterdam Centraal de enige is. Het fenomeen ’vergistoerist’ lijkt ondertussen echt uitgestorven. Een medewerker van het StayOkay Hostel in Amsterdam laat weten dat ze al jaren geen toeristen in een oranje tuinbroek op 30 april hebben gezien. Ook in het NH Hotel in de hoofdstad hebben ze evenmin vergistoeristen zaterdag gespot, vertelt een medewerker aan de telefoon. ,,Dit maakten wij echt alleen in de eerste paar jaren mee.’’

