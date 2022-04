Ze bestaan nog: eerste ’vergistoerist’ gespot bij Amsterdam Centraal

Sinds Koninginnedag in 2013 is gewijzigd in Koningsdag (en dus drie dagen eerder wordt gevierd), duiken jaarlijks ’vergistoeristen’ in Amsterdam op. Helemaal uitgedost in een oranje outfit kijken ze teleurgesteld om zich heen: Where is the party?

Vermoedelijk de eerste vergistoerist van dit jaar is al door meerdere mensen gezien. Verdwaald met een koffertje liep hij zaterdag door station Amsterdam Centraal, melden diverse mensen in de Telegraaf-tiplijn.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ Tiplijn De Telegraaf

Oude reisgidsen

Dat er jarenlang beteuterde toeristen opduiken in de hoofdstad komt door de oude reisgidsen. In de oude Lonely Planet stond dat wij Queen’s Day vieren op 30 april. Een jaar later is dat aangepast. In 2016 werd zelfs speciaal voor deze ’slachtoffers’ een troostfeestje op een boot georganiseerd: de Missed The Boat Party, waar toeristen een rondje konden varen op een volledig oranje boot met toeters en bellen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Archiefbeeld. Ⓒ ANP/HH

Toeristen op de Missed The Boat Party (2016). Ⓒ ANP/HH

Tot nu toe zijn geen grote groepen teleurgestelde toeristen gespot, maar op Twitter stromen de grapjes wel al binnen.

Heb jij een verdwaalde oranjeganger gezien vandaag? App naar onze whatsapp tiplijn (of zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952).