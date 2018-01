Dodelijke kogelvis belandt in Japanse supermarkt

Kogelvis, ofwel fugu, geldt als een Japanse delicatesse, maar moet uiterst zorgvuldig worden bereid. De lever, voortplantingsorganen en huid van de bolle vis bevatten gif. In de supermarkt in Gamagori zijn vijf porties kogelvis verkocht waar de lever nog in zat. Drie porties zijn inmiddels gevonden, meldt de BBC, maar twee kunnen nog op iemands bord terecht komen.

Zenuwstelsel

Het gif in kogelvis is tetrodotoxine, dat het zenuwstelsel beschadigt. De vergiftiging verloopt snel, beginnend met een verdoofd gevoel rond de mond, dan verlamming en uiteindelijk de dood. Een tegengif bestaat niet, hoewel er mensen zijn die een vergiftiging wel hebben overleefd.

Omdat consumptie van de vis zo gevaarlijk is, moeten chefs in Japan een speciale opleiding volgen om de vis te mogen klaarmaken. De kok verwijdert alle giftige organen en serveert alleen de niet-giftige delen. De kok mag daarbij niet verslappen, want bij de geringste vergissing kan het gerecht fataal zijn. Om aan de gasten te laten zien dat de fugu perfect is bereid, eet de kok in de regel vaak de eerste hap.

Op YouTube zijn talloze filmpjes te vinden van Japanse koks die de vis klaarmaken.