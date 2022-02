Premium Het beste van De Telegraaf

FOTO’S: Eunice laat spoor van vernieling achter

Door onze redactie

De vrijwillige brandweer in Nieuw-Bejerland heeft het druk met omgewaaide bomen. Het dak is van een schuur gewaaid. Ⓒ ANP/HH

Storm Eunice heeft een spoor van vernieling achtergelaten in ons land. Op veel plaatsen in het land zijn medewerkers van Staatsbosbeheer in de weer met zagen om paden vrij te krijgen en ook Rijkswaterstaat is zaterdag druk in de weer met het opruimen van dingen die op de weg zijn gewaaid. Bij de hulpdiensten zijn vrijdag en zaterdagochtend vroeg talloze meldingen van stormschade binnengekomen. Een overzicht van opvallende stormbeelden uit heel het land.