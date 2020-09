Musée zegt nee tegen decolleté

De 22-jarige Jeanne werd bij de ingang tegengehouden. Daar kreeg ze te horen dat ze ’te naakt’ naar binnen wilde. Er werd gewezen op een regelement dat ze vervolgens niet konden laten zien.

Na protest besloot Jeanne toch een jas over haar jurkje aan te trekken. Ze vindt de actie van de suppoosten absurd; juist omdat het hele museum vol hangt met schilderijen van schaarsgeklede vrouwen.

Een dag later trekt ze in een open brief op Twitter flink van leer. „Ik ben meer dan een stel borsten, ik ben meer dan een lichaam.’’

Veel twitteraars zijn het met haar eens en plaatsen foto’s van blote beelden en schilderijen.

Het museum heeft excuses aangeboden.