Opnieuw No Surrender-lid aangehouden voor geweld

Hij zou in 2014 lid van een supportclub van No Surrender hebben mishandeld. De Assenaar zou de man tevens een boete hebben laten betalen en dwong hem zijn motor en clubkleding in te leveren. Volgens de politie werd de man tegen zijn wil meegenomen en opgedragen geld te pinnen. De politie stelt dat de man aangifte heeft gedaan van de misdrijven, ondanks grote vrees voor de veiligheid van hemzelf en zijn familie.

Tevens wordt de betrokkenheid van de verdachte onderzocht bij een zogenaamde bad standing, waarbij een lid hardhandig uit de club werd verwijderd. Het slachtoffer zou in het clubhuis van No Surrender in Emmen zijn bedreigd en mishandeld. Ook hij werd gedwongen een boete te betalen. De man is volgens de politie als gevolg van de „bad standing” zo bang geworden dat hij geen aangifte heeft gedaan.

De aanhouding van de Assenaar maakt deel uit van een eerder ingesteld onderzoek naar criminele activiteiten binnen No Surrender. In december werd voorman Henk Kuipers (53) van de motorclub gearresteerd in zijn woning in Emmen. Kuipers wordt verdacht van zware mishandeling, afpersing, bedreiging en diefstal met geweld.