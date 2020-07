Man (89) na truc beroofd van 1250 euro

De verdachte zou een bekende zijn van het slachtoffer. De man zou in het verleden klussen in zijn tuin, maar hij ging ervandoor met 50 euro. Donderdagavond kwam hij echter samen met een vrouw bij de woning aan de Irislaan om het geld terug te geven. Ze werden door het slachtoffer binnengelaten.

Het tweetal liet volgens de politie een vals briefje van 50 euro achter en stalen de portemonnee van de man. Daarna bleek dat er 1250 euro van de rekening van het slachtoffer was gehaald. Een zoekactie van agenten op dezelfde avond leverde niets op.

Signalement

De mannelijke verdachte met rode pet heeft een buitenlands uiterlijk, al sprak hij wel Nederlands. Hij heeft meerdere tatoeages op zijn armen en een baardje. De vrouw had ook een petje op met daaronder lang zwart haar. Ze was gekleed in een lange zwarte jurk en heeft een slank postuur. „Ze verplaatsten zich op een bakfiets en zijn na hun laffe daad in de richting van de President Rooseveltlaan gereden”, meldt de politie.

Mensen die het tweetal zien, wordt gevraagd 112 te bellen.