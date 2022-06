Ongeveer 150 huizen zwaar beschadigd na windhoos Zierikzee

Binnenland

Een dode en negen gewonden door ’zwakke’ tornado in Zierikzee

Een ’zwakke’ tornado die over Zierikzee is getrokken, heeft maandag het leven van een 73-jarige vrouw uit Wassenaar gekost, meldt de politie. Ook zijn negen mensen gewond geraakt. De veiligheidsregio Zeeland heeft niet meer informatie over hoe de vrouw om het leven is gekomen of hoe de slachtoffers ...