Defensie: wel extra geld, maar niet genoeg personeel

Sinds kort daalt de instroom van nieuw personeel bij Defensie. De eerste helft van dit jaar was er nog sprake van groei. Zo nam het aantal vrouwen in de krijgsmacht met 5 procent toe. Maar de aanwas stokt de laatste maanden. „Hoewel er nu nog sprake is van groei van de personele capaciteit, is het een zorgelijke ontwikkeling”, meldt het ministerie.

Dat werpt een schaduw over al het goede nieuws dat Defensie deze Prinsjesdag heeft te melden. Want voor het eerst in jaren is Nederland op weg om 2 procent van het bruto binnenlands product aan Defensie uit te geven, zoals afgesproken binnen de NAVO. Dit jaar gaat het nog om 1,47 procent, in 2024 wordt de 1,94 procent aangetikt.

Dit kabinet geeft jaarlijks vijf miljard euro extra uit aan Defensie. Met ’dank’ aan de oorlog in Oekraïne, waardoor de hele westerse wereld wakker is geschud. Nederland heeft met spoed nieuwe F-35’s besteld, evenals MQ-9 Reaper-drones, grote, onbemande vliegtuigen. Ook wordt massaal nieuwe munitie ingeslagen. Probleem: de levertijden zijn lang en de wapenindustrie kan de wereldwijde bestellingen niet bijbenen.

Daarom sloeg legerbaas Eichelsheim recent alarm. Het lijkt hem goed als Nederland de productie van munitie weer in eigen hand neemt. Of dat gaat lukken, is nog hoogst onzeker. Ook is het de vraag of de personeelsplannen van staatssecretaris Van der Maat (VVD) genoeg nieuwe instroom oplevert. Want vrijwel elke sector in Nederland snakt momenteel naar arbeidskrachten.