TU Delft schrapt ’twijfelverbod’ klimaatverandering

,,De scepsis is terug. Dat is goed voor het wetenschappelijk kritisch vermogen”, zegt ingenieur Jan Asselbergs, die 23 duizend handtekeningen verzamelde voor een petitie tegen het eredoctoraat. Zijn petitie beklaagde echter ook de Delftse opstelling dat over klimaat geen twijfel meer mogelijk zou zijn.

Na een gesprek tussen Asselbergs en rector magnificus Tim van der Hagen is de op internet geformuleerde klimaatmissie van de TU deze week aangepast. De door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen heeft invloed op het klimaat, maar de zinsnede ‘daar is geen twijfel over mogelijk’ is geschrapt.

Asselbergs: ,,Een universiteit en afwezigheid van twijfel gaan niet samen. Ook Galilei en Einstein argumenteerden lang tegen bestaande overtuigingen, maar kregen wel gelijk.” Klimaatpublicist Hans Labohm spreekt van ‘een doorbraak’.

Andere blik

Voor Delftse onderzoekers is er niets veranderd, verklaart een woordvoerder van de TU. ,,Volgens de wetenschappelijke inzichten is het zonder meer duidelijk dat de mens een belangrijke rol speelt in wat er met het klimaat gebeurt, en dus ook in de oplossing. Maar honderd procent zekerheid bestaat niet.”

De universiteit wil niet uitsluiten dat ‘we er over dertig of honderd jaar toch anders tegenaan zullen kijken’. Een andere uitkomst van het gesprek is dat de universiteit komend jaar als studium generale een serie klimaatlezingen organiseert. Daarbij is ook voor oud-studenten, die de petitie ondertekenden, een rol weggelegd.