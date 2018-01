Betalen voor het ov kan in Berlijn nu ook met je schoenen

De ’ov-sneaker’ van Adidas. Ⓒ EPA

BERLIJN - Geen kaartje meer kopen maar met je schoenen je metroritje of tramritje betalen. Dat kan in Berlijn door een samenwerking met het vervoersbedrijf BVG en Adidas. Vanwege de 90ste verjaardag van BVG is een unieke sneaker op de markt gebracht waarin een jaarabonnement voor het openbaar vervoer is verwerkt.