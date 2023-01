Premium Het beste van De Telegraaf

’Je gaat veel bewuster met alcohol om’ Heel januari niet drinken? ’Je hoeft echt niet meer de hele avond cola te drinken’

Door Jimmy Leenders Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Tobias Kleuver Media

Maastricht - Het is een goed voornemen om het jaar fris te beginnen: in januari de drank laten staan. De voordelen van zo’n sobere maand zijn legio, zo weten we inmiddels. Een poosje geen alcohol kan heel verfrissend zijn: „Een biertje drinken kan al snel een gewoonte worden.”