’Marokkaans meisje geweigerd in bus’

Aicha Tapijt doet een oproep op de Facebookpagina ’Amsterdam vraagt’. Op 21 november wilde haar 14-jarige dochter Dounia in bus 38 stappen van Elzenhagen naar Molenwijk. De buschauffeur zou tegen haar en een leeftijdgenootje hebben gezegd dat ze ’maar even buiten moesten wachten’. De assertieve tiener vroeg waarom en kreeg het onthutsende antwoord dat hij ’liever niet dat soort mensen in zijn bus had’. Een reizigster zou de buschauffeur hebben gesommeerd door te rijden met de jonge vrouwen of anders zou zij ook uitstappen. De meiden werden vervolgens toch meegenomen door de chauffeur.

Dounia Tapijt vertelde haar moeder dezelfde avond van het voorval. „Ik heb direct een klacht ingediend bij het GVB en aangifte gedaan bij de politie”, aldus de inwoonster van Noord. Twee maanden later wacht zij nog steeds op antwoorden. Tapijt senior: „Mijn dochter heeft gewoon ingecheckt. Het moet niet moeilijk zijn dat moment terug te vinden. Ik hoopte juist door de officiële weg te bewandelen gehoord te worden. In plaats daarvan wordt mijn dochter nog meer onrecht aangedaan.”

Bij het GVB zitten ze met de kwestie in hun maag. „Wij zijn bekend met deze melding en geschrokken van dit verhaal. Iedereen is bij ons welkom. Niemand mag op grond van zijn uiterlijk geweigerd worden”, aldus een woordvoerster.

Het GVB deed intern onderzoek. „We hebben vier busbestuurders gesproken die op en rond dat tijdstip dienst hadden. Zowel op de heen- als de terugweg. Het signalement van de busbestuurder dat door deze mevrouw aan ons doorgegeven is, komt echter niet overeen met de chauffeurs die op dat moment dienst hadden.”

De lezingen van de moeder en het GVB lopen uiteen over het tijdstip van de melding. De GVB-woordvoerster erkent dat Tapijt zich op tijd meldde bij de vervoerder, maar weet niet of zij ook meteen de politie informeerde. „Camerabeelden worden na ongeveer 24 uur overschreven. Wij stellen de beelden alleen maar veilig op last van de politie. Het eerste contact tussen politie en GVB was na de bewaartermijn.” Het uitlezen van camerabeelden mag alleen op verzoek van de politie.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er op 3 januari een verzoek is ingediend bij het GVB om de zaak uit te pluizen. „Het onderzoek loopt nog.”

Moeder Tapijt hoopt met haar oproep in ieder geval de vrouw te vinden, die het in de bus opnam voor de meisjes. „Ik wil haar bedanken.” Daarnaast wilde ze dat het GVB een gesprek met haar aangaat. De vervoerder heeft gisteren een afspraak met Tapijt ingepland.