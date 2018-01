OM: neerschieten man Doetinchem rechtmatig

Dat het om een nepwapen ging, doet niets af aan de dreiging die toen van de 22-jarige man uitging, meldt het OM dinsdag.

Twee agenten kwamen op 29 augustus af op een melding dat een man met een pistool in de Hamburgerstraat zou lopen. Eenmaal daar richtte hij zijn wapen op de agenten, die daarop eerst een waarschuwingsschot losten en daarna nog enkele keren gericht schoten. De man viel op de grond maar hield het wapen vast. Een van de twee andere agenten die ook erbij waren gekomen, schoot de verdachte daarop in zijn been. De verdachte gooide daarna het wapen weg en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Het OM stelt dat het gebruik van het dienstwapen „een verdedigend karakter” had. De agenten schoten bovendien laag.