Jarige koning krijgt als Ajax-fan warm onthaal in Feyenoord-stad Rotterdam

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

Bij een verjaardag hoort taart! Lachend kijkt prinses Amlia toe hoe koningin Máxima de jarige koning Willem-Alexander van wat lekkers voorziet. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - ’Willem-Ajaxander’ wordt hij al genoemd. Dat de koning onlangs uit de kast kwam als Ajax-fan, is niet onopgemerkt gebleven in Rotterdam. Uitgerekend in 010 viert Willem-Alexander zijn 56e verjaardag. Maar gelukkig: ter compensatie presenteert koningin Máxima zich als Feyenoord-aanhanger.