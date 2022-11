Lullig ongelukje: man (22) verstopt pistool in broek maar schiet per ongeluk in zijn penis

Novelda - Een zeer pijnlijke verdwaalde kogel in de broek van een man in de Spaanse gemeente Novelda, provincie Alicante. De 22-jarige verstopte zijn geweer, waar hij geen vergunning voor had, in zijn broek maar schoot zichzelf hierdoor per ongeluk in zijn penis.