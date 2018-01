Sm-meesteres bindt klant vast en berooft hem

Niet de sm-meesteres uit het verhaal. Ⓒ HIGHCLASS SOCIETY MODEL

HAMBURG - De Duitse politie is op zoek naar een sm-meesteres die eind vorige week een klant bij hem thuis in Hamburg beroofde. Nadat de blondine de 30-jarige man had vastgebonden, ging ze ervandoor met een gouden munt ter waarde van 1800 euro en een niet nader genoemde hoeveelheid contant geld.